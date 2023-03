Solide, Canal+ a séduit 457 000 nouveaux abonnés en 12 mois dans l’Hexagone

Vivendi a dévoilé le 8 mars les résultats annuels du groupe Canal+. Ses offres commerciales et sa stratégie visant à agréger les grandes plateformes de SVoD séduisent.

Canal+ est de plus en plus compétitif. Après avoir perdu 250 000 abonnés dans l’Hexagone en 2018, puis 195 000 l’année suivante, le groupe a redressé la barre avec 262 000 clients séduits en 2020 puis 373 000 en 2021. A l’occasion de présentation le 8 mars de ses résultats annuels, la maison-mère Vivendi s’est félicité d’une nouvelle performance commerciale de sa filiale. En 12 mois, le portefeuille total d’abonnés en France métropolitaine a enregistré une croissance nette de 457 000 abonnés, et atteint désormais 9,5 millions de clients.

La réforme en profondeur du groupe et sa transformation en agrégateur de contenus de premier ordre avec de jolis coups comme la distribution exclusive de Disney+ et beIN Sports, continue de porter ses fruits. En parallèle, le groupe propose Netflix, OCS et Paramount+ dans certaines de ces offres. Canal+ n’hésite plus non plus à lancer des ventes flash incluant toutes ses chaînes à des prix accessibles. Son autre force réside dans la chronologie des médias avec la diffusion de films six après leur sortie en salles. Sans oublier le succès myCanal, véritable pilier de sa stratégie.

Fin décembre 2022, le portefeuille global d’abonnés du Groupe Canal+ dans le monde (individuels et collectifs) atteint 25,5 millions, soit un gain de 1,8 millions de clients en un an. Le marché principal du groupe reste l’Europe avec 15,8 millions d’abonnés, suivi de l’Afrique et ses 7,6 millions de clients. Une présence qui tend à s’étendre sur ce continent, notamment grâce à l’investissement le groupe dans MultiChoice.

En 2022, le chiffre d’affaires de la filiale de Vivendi s’élève à 5, 870 milliards d’euros, en hausse de 1,7 % par rapport à 2021. Les revenus des activités de la télévision en France métropolitaine progresse quant à eux de 1,6 % en un an, “porté notamment par une nouvelle croissance du parc d’abonnés”. Enfin, le chiffre d’affaires à l’international augmente de 3,5 % ” porté par une nouvelle hausse significative du parc d’abonnés (+1,3 million en un an)”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox