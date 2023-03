Un prix canon et un meilleur WiFi réclamés pour la prochaine Freebox

Free doit lancer sa prochaine Freebox en 2023, si pour l’heure cette offre se fait très discrète, quelles sont les attentes des abonnés ?

En attendant son lancement, que doit contenir la prochaine offre fixe de Free pour séduire ? Lors de la journée des communautés Free qui s’est déroulée fin septembre 2022, Xavier Niel, fondateur de Free, a révélé son intention de commercialiser une nouvelle génération de box en 2023, probablement lors du second semestre. Si les détails de cette nouvelle Freebox sont encore inconnus, Free a une idée très claire de ce que sera le produit, quelques questionnement subsistaient alors sur la partie télévision. Cependant, très peu d’informations ont fuité sur l’offre, si ce n’est la probabilité de conserver la présence d’un player.

Univers Freebox vous a ainsi proposé un sondage pour récolter vos attentes et vos envies concernant cette future offre. Il était possible de choisir 3 critères parmi la liste proposée et le résultat est quand même assez marqué : deux critères tirent leur épingle du jeu.

Sur les 4989 participants au sondage, 48% attendent une offre d’entrée de gamme. Avec la mise en retrait de la Freebox mini 4K, il est vrai que le catalogue des Freebox démarre avec une Freebox Pop à 39.99€ la deuxième année. Malgré une offre assez complète, cette dernière peut s’avérer trop onéreuse au goût de certaines personnes avec des petits budgets ou des usages ne nécessitant pas forcément des débits impressionnants ou des services inclus.

Le deuxième critère le plus réclamé est un accès à un WiFi encore plus performant, avec 38% des sondés le demandant. La concrétisation de cette demande pourrait se faire de plusieurs manières : des répéteurs WiFi 6E proposés, un accompagnement spécialisé comme ce que proposer Orange… Mais avec des usages sans-fil de plus en plus présents dans les foyers, Free aurait tout intérêt à soigner cet aspect. 33% des sondés réclament également de nombreux services inclus, avec du streaming qu’il soit musical (Deezer, Spotify…) ou video (Netflix, Prime…) voir même d’autres propositions, comme un VPN simple d’accès. A noter cependant que cette inclusion peut se heurter à l’envie d’une offre peu chère, il est possible qu’il faille faire un choix.

Une nouvelle fonctionnalité est également réclamée avec la possibilité d’une solution d’assistance de connectivité : un backup 5G est en effet attendu de la part de 30% des interrogés. Avec un système de ce type, en cas de problème sur de la fibre optique, il serait alors possible de continuer à bénéficier d’un débit important, d’autant plus que Free couvre 87% de la population en 5G. 24% des interrogés réclament une offre modulable, avec la possibilité d’accéder uniquement à du dual play, 16% attendent une box éco-responsable, ce que l’opérateur développe déjà depuis 2020 avec sa Freebox Pop recyclable. Le design ou les applications développées directement par Free ne sont pas vraiment des critères prédominants, attendus par respectivement 9% et 6% des sondés.

