Amazon Prime : découvrez de nombreux services de SVOD gratuitement sur votre Freebox

Une nouvelle salve d’essais gratuits est mise en avant sur la plateforme américaine avec un choix de services variés.

De quoi occuper vos soirées au coin du feu grâce à une période d’essai pouvant aller jusqu’à un mois. Si vous êtes abonnés Amazon Prime, vous avez accès à Prime Video mais aussi à la possibilité d’essayer de nombreux services de vidéo à la demande grâce à Amazon Channels.

Ainsi, les abonnés Freebox Delta pour qui l’offre est incluse ou ceux possédant une Freebox Pop ou Révolution et ayant activés leurs six mois offerts peuvent ajouter au catalogue déjà bien fourni de la plateforme d’Amazon de nombreux programmes issus d’un autre service. Univers Freebox vous propose de faire un tour des plateformes proposant l’opportunité de les découvrir gratuitement pour une durée limitée. Chacune de ces offres est sans engagement et vous pourrez l’annuler facilement.

Parmi les arrivées récentes sur le marché, il est possible de découvrir Paramount+ pendant 7 jours. Vous y retrouverez des productions originales Paramount+, des films et des programmes à succès couvrant tous les genres provenant des labels et studios reconnus mondialement comme Showtime,CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel. Le service est ensuite facturé 7.99€/mois.

Cette plateforme regroupe de nombreux programmes Vous allez par exemple pouvoir découvrir UniversCiné, la plateforme dédiée aux cinéphiles voulant découvrir des pépites du cinéma. Cette dernière est proposée pour 6.99€/mois une fois un essai de 7 jours terminé. Si vous souhaitez découvrir des films d’horreur plus ou moins connuez vous pouvez, tentez Insomnia qui lui est proposé à 3.99€/mois après un essai de 7 jours.

Si vous souhaitez penser aux tout-petits, vous avez également la possibilité d’essayer Hopster Education ou Benshi, tous deux proposés pour 4.99€/mois après 30 jours gratuits. Côté grand écran, vous pouvez également découvrir Filmo, habituellement proposé au prix de 6.99€/mois, mais offert pendant les 14 premier jours.

Les fans de cinéma LGBT pourront pour leur part se tourner vers QueerScreen, regroupant de nombreux programmes autour de la lutte et de la vie des personnes concernées pour 6.99€/mois une fois l’essai de 7 jours. Fans de documentaires ? La plateforme Spicee vous propose de découvrir le monde à travers ses reportages gratuitement pendant 14 jours puis pour 4.90/mois. Enfin, un service français est offert pendant un mois avec Madelen, lancé par l’INA qui propose des séries, documentaires, films et pièces de théâtres pour 2.99€/mois.

D’autres plateformes sont bien plus spécifiques. Les fans de télé-réalité pourront ainsi découvrir Hayu pendant 7 jours puis pour 4.99€/mois. Les plus gourmands auront l’opportunité de découvrir pendant 14 jours les recettes présentes sur Kitchen Mania habituellement proposé pour 1.99€/mois. Pour le même prix et la même période d’essai, vous pouvez également découvrir Crime District et Love Nature. Enfin, 14 jours d’essais sont proposés pour Golf Channel et Chasse & Pêche. Ces deux plateformes seront facturés à 3.99€/mois une fois l’essai terminé.

L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

