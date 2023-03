Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : tous les abonnés Freebox sont gâtés et tout est gratuit

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance Oqee Ciné, un nouveau service ambitieux de films et séries gratuit pour les abonnés Freebox disponible sur Player Révolution, Pop, Devialet, Apple TV, TV connectées Android et smartphones/tablettes. La Freebox mini 4K et les Smart TV Samsung seront bientôt de la partie. Au lancement, 300 films et séries des studios Sony, Tristar, Europa sont disponibles gratuitement avec de la publicité. Plus d’infos…

Lancement d’une nouvelle mise à jour des players Devialet (1.3.0) et Freebox Révolution (1.3.30). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : comment accéder gratuitement à 300 films et des séries avec Oqee Ciné ? Plus d’infos…

Freebox : que vaut le catalogue d’Oqee Ciné ? On vous dit tout…

Une nouvelle plateforme de SVOD française, MK2 Curiosity, disponible sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K. Plus d’infos…

Netflix lance une nouvelle fonctionnalité pratique disponible sur le Player Pop de Free : les modifications de sous-titres. Plus d’infos…

Amazon Prime : découvrez de nombreux services de SVOD gratuitement sur votre Freebox. Une nouvelle salve d’essais gratuits est disponible pour Paramount+, UniversCiné, Benshi, Hopster Education, QueerScreen, Spicee, Madelen, Filmo et Insomnia. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer (Adios, I am Fish). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Après les autres, les abonnés Free Mobile commencent à profiter de débits boostés en 4G à Paris (LTE 2100 à 15 MHz). Plus d’infos…

Les nouveaux iPhone 14 jaunes débarquent en précommande chez Free Mobile. Plus d’infos…

Free Mobile : le nouveau Xiaomi 13 désormais disponible à l’achat avec un bonus reprise de 100€. Plus d’infos…

Meilleur réseau mobile à La Réunion : Orange et SFR en tête en 2022, Free dernier et de loin. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free a choisi Canal+ pour s’occuper des pubs sur Oqee Ciné. Plus d’infos…

Pour la première fois, un abonné Free Mobile atteint 1,5 Gbit/s en débit descendant dans le classement de notre partenaire RNC Mobile. Plus d’infos…

Free annonce proposer ses offres fibre dans 70 réseaux d’initiative publique. Plus d’infos…

Ouverture du 188e Free Center à Annemasse dans le département de la Haute-Savoie. Plus d’infos…

Free alerte sur des arnaques se faisant passer pour lui. Plus d’infos…

Oqee : les fonctionnalités disponibles ou non sur chacun des supports compatibles, Free vous dit tout. Plus d’infos…

Free résout un problème empêchant d’accéder à Oqee Ciné sur Freebox Révolution. Plus d’infos…

