Free Mobile : le nouveau Xiaomi 13 désormais disponible à l’achat avec un bonus reprise de 100€

Ce nouveau flagship dispose d’un écran Amoled FHD+ de 6,36 pouces (120 Hz), et embarque un processeur Snapdragon 8 génération 2. Côté photo, il se démarque avec une caméra principale Leica de 50 MP, un téléobjectif Leica de 10 MP et d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP toujours en partenariat avec le fabricant allemand. La caméra Selfie intégrée à l’écran propose 32 MP. Ce modèle 256 Go proposé en noir chez Free Mobile intègre également une batterie de 4500 mAh avec une charge turbo filaire 67W (38 minutes pour atteindre 100 %) ainsi qu’une charge sans fil 50 W (48 minutes pour atteindre 100 %). Le WiFI 6E est de la partie.