Abonnés Freebox : aimez-vous déjà Oqee Ciné ? Vos premiers retours et vos questions

3 jours après le lancement de la première plateforme AVOD de Free, que pensez-vous d’Oqee Ciné ? Univers Freebox lance un nouveau sondage et vous permet de donner vos premières impressions et de poser toutes vos questions dans les commentaires.

Une manière de profiter d’un catalogue de films et séries enrichi tous les mois gratuitement en échange de quelques publicités. Cette semaine, Free a ajouté un nouvel avantage pour les abonnés Freebox : un service AVOD gratuit baptisé Oqee Ciné.

Avec 300 films et séries au lancement, les abonnés Freebox depuis leur TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais auussi en mobilité via l’application Oqee by Free pu encore via les TV connectées Android TV, ont accès à une large sélection d’œuvres cinématographiques, allant des blockbusters pour toute la famille, comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, aux grands classiques du cinéma, comme Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha et Le Dernier des Mohicans. Côté, séries, ce service propose également des séries américaines récentes telles que StartUp et Taken, ainsi que des mini-séries prestige de la BBC comme A Very English Scandal. Les enfants peuvent également profiter de notre sélection de films jeunesse, notamment Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth et Stuart Little 2. Les fans de comédies américaines ne seront pas en reste avec Super blonde, Brüno et Le monde secret des Emojis, tandis que les amateurs de comédies romantiques pourront se régaler avec Nuit Blanche à Seattle, Hitch et 30 ans sinon rien. Pour l’heure, Free a signé avec plusieurs grands studios comme Sony et Europa. Pour la régie pub, l’opérateur a choisi Canal+. Le service sera disponible prochainement sur Freebox mini 4K et Smart TV Samsung.

Trois jours après le lancement de la plateforme, Univers Freebox vous soumet un nouveau sondage pour recueillir vos premiers retours : “Aimez-vous déjà Oqee Ciné ?” A cette occasion, nous vous proposons de poser toutes vos questions dans les commentaires. La rédaction d’Univers Freebox interviewera prochainement la responsable de ce nouveau service et transmettre toutes vos demandes. Mode de fonctionnement, système de publicité, contenus, évolutions et accessibilité, nous répondrons à vos interrogations.

····· Sondage Abonnés Freebox : aimez-vous déjà Oqee Ciné ? Oui, une offre ciné et séries gratuite on ne peut pas refuser, surtout les petits budgets

Oui, j’y trouve mon compte, les films et séries me plaisent et la VOSTFR est un plus

Car car les accès sont nombreux (smartphones, tablettes etc)

Non, le catalogue n’est pas à la hauteur de mes espérances pour le moment

Non, les publicités sont trop longues et/ou trop présentes

Non, il manque des supports importants (mini 4K, V5 et web) et des fonctionnalités

Cette offre ne m'apporte rien

