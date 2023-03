Découvrez en un clin d’oeil la carte de France de la couverture fibre que vient de publier l’Arcep

Le déploiement de la fibre avance, mais pas au même rythme partout.

L’Arcep vient de publier son observatoire du déploiement de la fibre et du Haut Débit au 31 décembre 2022. A cette date, 34,4 millions de locaux étaient raccordables à la fibre sur le territoire national soit près de 80% des locaux et 36,9 millions de locaux étaient couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires.

Comme on peut le constater, la couverture est inégale sur le territoire, aussi bien en métropole qu’en outremer. Si le nord de l’hexagone affiche une couverture FTTH plus dense, on constate que le Bretagne accuse un retard. De même les zones montagneuses ou dont la population est moins dense n’est pas encore au niveau du reste de la métropole.

FTTH, fibre jusqu’à l’abonné, au 31 décembre 2022

Terminaison en câble coaxial (FTTB), déployée par SFR

Enfin, voici la carte du dégroupage pour les abonnés qui sont encore en ADSL

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox