5G : Bouygues Telecom signe un partenariat pour développer les usages dans l’industrie

Lors du salon Global Industrie, la branche dédiée aux solutions pour entreprises de l’opérateur a annoncé un partenariat avec Alten et Siemens France pour le développement de la 5G industrielle sur trois ans.

Un enjeu important à l’heure où la nouvelle génération de téléphonie mobile s’apprête à passer en stand-alone chez plusieurs opérateurs et ainsi permettre de nouveaux usages professionnels. Les trois organisations ont ainsi signé un plan ensemble pour développer l’industrie 4.0 grâce à la 5G.

Avec ce partenariat, , le réseau 5G et les solutions de réseaux privés de Bouygues Telecom, garantissant une connectivité adaptée aux besoins de l’industrie 4.0 (très haut débit, temps de latence amélioré, pilotage des objets facilité) seront couplés aux solutions OT de Siemens France Customer Services et à l’expertise d’ALTEN visant à contextualiser et intégrer ces technologies aux enjeux de transformation des sites industriels des clients.

Il doit ainsi permettre un passage à l’échelle industrielle de ces nouvelles opportunités en assurant un déploiement rapide “et un retour sur investissement optimal” expliquent les trois organisations, tout en facilitant “une conduite de changement auprès des collaborateurs du client (techniciens, chefs d’atelier…) en leur proposant des formations interactives, qui intègrent à la fois les connaissances en matière de 5G, les capacités de simulation de Siemens et les expertises technologiques et métier d’ALTEN.” Quatre objectifs sont clairement annoncés : évangéliser les enjeux de l’industrie, concrétiser la mise sur le marché et le déploiement de solutions communes, proposer des offres de service structures et construire des solutions et cas d’usage “prêts à être déployés” dans les cas où l’utilisation de la nouvelle génération de téléphonie mobile est justifiée.

L’enjeu de la 5G dans l’industrie n’est pas ignoré par le secteur, conscient d’un certain retard pris en France déjà signalé par le gouvernement alors que de nouvelles fréquences étaient allouées au marché l’année dernière. De plus en plus de projets utilisant des réseaux 5G privés se lancent, notamment à Calais dans l’usine d’Alcatel Submarine Networks qui se vante d’être la plus grande usine connectée 5G d’Europe grâce aux solutions de Free Mobile et d’autres filiales de la maison-mère Iliad.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox