Canal+ lance une offre incluant ses chaînes et beIN Sports en accès limité disponible sur les box des opérateurs

Jusqu’au 19 avril prochain, Canal+ lance une offre promotionnelle comprenant toutes chaînes, mais aussi beIN Sports partiellement et Canal+ Foot, idéal pour suivre la Ligue des Champions mais pas seulement.

“Profitez de 100% des matchs de l’UEFA Champions League, et rien que les matchs, diffusés sur les chaînes Canal+, Canal+ Foot et beIN sports et accédez également à la totalité des contenus de l’offre Canal+”. Du 9 au 19 avril 2023, la filiale de Vivendi propose une nouvelle offre pour le moins sportive. Celle-ci inclut dans le détail les chaînes Canal+, Canal+ Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries, et beIN Sports. Bémol, la chaîne sportive du groupe qatari sera “seulement accessible pendant les matchs de la Ligue des Champions”, précise le groupe. Le prix, 25,99€/mois pendant 12 mois puis 35,99€/mois avec un engagement de 24 mois (1 mois pour essayer).

Cette offre est valable en France métropolitaine pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du mois dernier) de 24 mois. Elle accessible via satellite, sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom mais aussi sur la TNT ou réseau Internet avec un décodeur Canal+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit) et via le câble (SFR THD/Numéricâble).

A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme de presse en streaming Cafeyn est également inclus.

