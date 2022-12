Free annonce couvrir la plus grande usine 5G d’Europe et vous fait entrer dans ses coulisses

Un projet d’ampleur ouvre ses portes aujourd’hui à Calais et Free a été choisi pour y apporter la 5G.

Un chantier de deux ans avec 50 000 m² couverts en 5G par Free Mobile. Aujourd’hui marque l’ouverture de la nouvelle usine d’Alcatel Submarine Networks (ASN) à Calais et le réseau Free Mobile permet d’en faire la plus grande usine connectée 5G d’Europe.

Un projet d’ampleur

Cette usine est l’aboutissement du projet Industrie 4.0, financé à hauteur de plusieurs millions d’euros par le Gouvernement dans le cadre du Plan de Relance et du Programme des Investissements d’Avenir. Elle appartient à l’un des leader mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins en fibre optique : ASN, filiale de Nokia France.

Free Mobile et Free Pro ont ainsi contribué à améliorer significativement la productivité, la qualité, la traçabilité et la sécurité des opérations sur le site en permettant l’utilisation d’une infrastructure 5G privée. Pour couvrir les 50 000 mètres carrés du site et onze de ses bâtiments, ce sont au total 59 points d’accès 5G qui ont dû être déployés.

Le déploiement de l’infrastructure 5G sur le site de Calais s’est effectué en 2 phases. Dans un premier temps, 2 points d’accès 5G outdoor et 4 points d’accès 5G indoor ont été déployés sur le site pour couvrir les quais de chargement des bateaux câbliers et 2 bâtiments de l’usine. Dans un second temps, 53 autres points d’accès indoor ont été déployés pour couvrir 7 bâtiments supplémentaires. La solution Nokia Digital Automation Cloud a été retenue pour créer un réseau 5G privé avec un cœur de réseau dédié. La partie radio du réseau privé utilise les fréquences 5G 3,5 GHz de Free Mobile.

Free Mobile était pour sa part chargé d’identifier les besoins de couverture, de valider la solution et la conception de l’architecture réseau mais également de déployer la plateforme de Nokia, de vérifier le bon fonctionnement des équipements.

L’usine du futur, c’est déjà aujourd’hui ! On parle beaucoup de la 5G pour les particuliers, mais ce que nous faisons, aux côtés d’ASN, c’est la démonstration éclatante de l’immense avancée industrielle qu’elle constitue. Calais, avec la plus grande usine 5G d’Europe, devient ainsi la vitrine, en France, et en Europe, de l’Industrie 4.0 ! Et c’est une grande fierté pour Free d’avoir accompagné de bout en bout ce magnifique projet. Qui fera date. Un jour on pourra dire que tout est parti de Calais !

Thomas Reynaud – Directeur Général d’Iliad/Free

Free Pro de son côté a du contractualiser l’ensemble du projet et accompagner ASN mais aussi interconnecter le réseau 5G privé au système d’information d’ASN, le tout de manière sécurisé. Il est également en charge du support de la solution, cela 24h/24 et 7J/7 toute l’année.

“ Aujourd’hui, la 5G industrielle devient un levier de compétitivité incontournable pour les entreprises. En tant que partenaire stratégique de la transformation numérique d’ASN, nous intégrons de manière transparente la solution de réseau privé 5G de bout en bout. Cela permet à ASN de tirer parti des données opérationnelles tout en transformant les flux de travail et les processus de son usine. Tout au long du projet les équipes Free Pro ont œuvré aux côtés du leader mondial des câbles sous-marins pour interconnecter, de manière sécurisée, ses infrastructures cloud, ses réseaux et ce nouveau réseau 5G privé des usines à son système d’information et à ses applications métiers.” Denis Planat – Directeur général de Free Pro

Des usages nouveaux

L’utilité derrière ce réseau 5G est multiple : il permet notamment une sécurité des données puisque seules les personnes munies d’une carte SIM spécifique peuvent l’utiliser. De plus, la connectivité du réseau reste à tout moment indépendante de celle du réseau national des opérateurs, y compris en terme de qualité et de capacité. La 5G va également permettre plusieurs évolutions et le développement de situation pour les machines comme le pilotage à distance, la virtualisation ou la collecte des données… Actuellement , plusieurs applications 5G sont d’ores et déjà opérationnelles sur ce site. Par exemple, la mesure de remplissage en temps réel des 130 cuves de stockage de câbles à fibre optique ou encore l’assistance à la maintenance à distance.

L’utilisation de la 5G dans le cadre industriel est encore balbutiante en France déplorait encore la Cour des comptes en août dernier. Elle avait par ailleurs recommande à l’État d’engager des actions pour pousser le secteur de l’industrie à développer de nouveaux usages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox