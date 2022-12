Réseau mobile : trois sites 5G de Free, SFR et Bouygues Telecom ciblés par des actes de sabotage

Des actes de dégradation ont été observés sur trois antennes 5G au sud-est de Toulouse.

Depuis le lancement de la 5G en France, les sites mobiles font régulièrement l’objet d’actions malveillantes visant à endommager ces infrastructures. Un nouvel exemple vient de se produire jeudi vers une heure du matin dans la commune d’Escalquens, près de Toulouse.

Ce sont ainsi trois antennes 5G qui ont été ciblées, appartenant à SFR, Bouygues Telecom et a Free Mobile. L’une d’entre elle a été brûlée quand les deux autres ont été endommagées plus légèrement. Pour l’heure, les opérateurs n’ont pas encore communiqué sur le potentiel impact pour les abonnés mais une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet de Toulouse. Les auteurs de ces méfaits risquent jusqu’à 20 ans de prison et 150 000€ d’amende.

Crédit image : La Dépêche

Le département de la Haute-Garonne est régulièrement touché par ce type d’incident depuis deux ans. A titre d’exemple, le 24 novembre dernier, une enquête a permis la mise en examen de quatre personnes soupçonnées d’avoir brûlé une antenne 5G ainsi que deux radars. D’autres cas ont également été observés avec une forme d’acharnement sur un même site, comme ce fut le cas dans le Pas-de-Calais où une antenne fraichement remise en service après un premier acte de sabotage a été de nouveau attaquée cet été.

Cette problématique a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs actions des opérateurs qui équipent de plus en plus d’infrastructures afin d’éviter ce type de malveillance, avec par exemple des détecteurs de mouvement et des éclairages automatique mis en place au pied de certains sites mobiles ou encore la vidéosurveillance de certains pylônes.

Source : La Dépêche

