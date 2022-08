Une antenne Orange et Free Mobile de nouveau sabotée, un an après sa réparation

Les saboteurs ont déboulonné le pylône, le rendant dangereux en cas de chute. Orange a du le désactiver et devra une nouvelle fois la remplacer.

Quand les saboteurs s’acharnent. Dans la nuit du 20 au 21 août, près de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem dans le Pas-de-Calais, les boulons retenant le pylône ont été retirés. La structure penchait ainsi dangereusement au dessus d’un champ de maïs, poussant Orange à intervenir pour la désinstaller.

Cette antenne-relais, également exploitée par Free, avait déjà été la cible d’un sabotage similaire en mars 2020 et s’était finalement écrasée trois semaines après sa mise en service. Elle avait été remise en service en avril 2021. Orange déplore ainsi cet acte de vandalisme, le qualifiant de “très dangereux, pour les auteurs comme pour les voisins“. Si le nombre d’actes du genre a augmenté, notamment après le déploiement de la 5G, l’opérateur explique être plus souvent faire face à des vols de cuivre qu’à ce type de nuisances.

L’antenne penchait dangereusement depuis deux jours (Crédit photo : la Voix Du Nord)

L’acte n’avait cependant pas causé de perturbation sur le réseau, l’antenne fonctionnant encore. Cependant, Orange a du la désactiver lors de l’intervention de ses équipes. Le pylône a été couché puis démonté et il faudra sûrement le remplacer une nouvelle fois. Et donc débourser entre 100 000 et 150 000€. L’opérateur historique espère cependant un rétablissement plus rapide que la fois précédente, avec un rétablissant dans les prochaines semaines. Une nouvelle plainte a été déposée.

Source et images : La Voix du Nord

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox