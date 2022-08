Apple dévoile la date de présentation de ses nouveaux iPhone

Nous pourrons découvrir les tout nouveaux iPhone début septembre.

Quelques indiscrétions avaient évoquées un lancement à la rentrée, ce sera effectivement le cas. Apple a officialisé la date de sa prochaine conférence : elle aura lieu le 7 septembre à 10 heures du matin en Californie. En France, elle sera donc diffusée à 19 heures.

Le slogan pour cette keynote est apparemment “Far out” pourrait avoir plusieurs sens qui seront sûrement dévoilés en même temps que l’iPhone 14 et ses diverses déclinaisons. Plusieurs rumeurs se sont fait entendre, notamment l’absence d’une version “mini” ou l’apparition d’un iPhone 14 Max, plus grand mais plus accessible que la version Pro. Concernant l’iPhone 14 Pro, Apple pourrait par exemple réserver son nouveau processeur à cette gamme afin de pousser les clients à se procurer ce modèle plus onéreux en priorité.

Source : BFM TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox