Bouygues Telecom fait monter la facture de certains abonnés Bbox avec des changements moins contraignants

L’opérateur utilise 10 heures d’appels à l’étranger pour justifier son augmentation de 4€ sur la facture de certains abonnés fixe.

La formule se peaufine pour Bouygues Telecom. Des abonnés Bbox ont en effet reçu un mail leur indiquant que le tarif de leur abonnement va augmenter de 4€ par mois. La raison invoquée étant l’intégration de 10 heures d’appels vers les mobiles à l’étranger depuis votre ligne fixe, à travers 100 pays. Cette modification est assez similaire à celle déjà repérée en avril dernier, où l’opérateur avait cependant proposé les appels illimités vers les fixes et mobiles d’Europe, une offre que certains jugeront plus généreuse.

Comme en avril, cette offre est également accompagnée de deux nouveaux avantages, à savoir 24 mois d’abonnement offerts pour les service de podcast Majelan avec qui l’opérateur a signé un accord en février dernier et MyTF1 Max. Cependant, cette fois les services s’arrêteront automatiquement contrairement à l’offre présentée précédemment, où ces avantages continuaient une fois la période de gratuité terminée. De quoi éviter des dépenses inutiles pour ceux ne souhaitant pas continuer l’aventure.

Si l’augmentation tarifaire est uniquement justifiée par l’intégration des 10 heures d’appel, c’est pour des raisons légales. En effet, plusieurs règles doivent être respectées dans ces cas de figure : tout d’abord un délai de minimum un mois entre l’annonce et la mise en place mais aussi : l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Les avantages sont alors présentés comme des bonus. L’offre peut cependant être refusée via un lien présent dans le mail.

Selon une enquête de 60 Millions de consommateurs menée en septembre 2021 auprès de 2000 abonnés des FAI et opérateurs mobiles, “ces modifications d’offres ont concerné 27% des clients des FAI et 31 % de ceux des opérateurs mobiles au cours des douze mois précédent l’enquête. Elles sont très fréquentes chez Red bySFR, 63% de ses abonnés mobiles nous déclarent en avoir subi et 40% du côté de Bouygues Telecom”, avait constaté l’association.

En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plate-forme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plate-forme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox