Bouygues Telecom : du nouveau pour ses abonnés fixes et mobiles

Bouygues Telecom s’associe à la plateforme de podcast majelan afin de proposer les contenus audio narratifs de la start-up française à ses millions d’abonnés.

“À partir de février 2022, le service majelan sera disponible pour l’ensemble des clients Bouygues Telecom. Il pourra être inclus dans des offres Bbox ou souscrit sans engagement, par l’ensemble des clients fixe et mobile, sous forme d’option à un tarif préférentiel de 3,99€/mois au lieu de 6,99€/mois”, informe aujourd’hui Bouygues Telecom.

Fondée en 2018 par l’ancien numéro 1 de Radio France Mathieu Gallet et Arthur Perticoz, majelan propose plus de 1500 contenus narratifs (podcasts, livres et séries audios) pour toute la famille qui “seront disponibles, dont un vaste catalogue d’exclusivités accessible sur iOS, Android et le Web”. Au programme, des fictions, des documentaires, des affaires criminelles, ou encore des Masterclasses, de la méditation, et des histoires pour enfants.

Dans les prochains mois, le service continuera d’étoffer son catalogue, “dont des exclusivités en cours de développement”, apprend-on. Ce partenariat entre l’opérateur et la start-up française a pour objectif de de majelan de devenir un des leaders du podcast par abonnement en Europe.

«Le marché de l’audio connaît une croissance exponentielle en Europe. Cet accord entre l’un des plus grands opérateurs français et majelan va positionner notre service aux tout premiers rangs européens du secteur. Il va permettre à des millions de Français de découvrir tout l’univers de l’audio narratif”, a déclaré Mathieu Gallet, Président et co-fondateur de majelan.