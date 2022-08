Free dévoile un nouveau plan de son concurrent Reef pour le “pulvériser” sur la fibre

La concurrence se veut rude, même quand elle est créée par Free lui-même.

Reef, le concurrent créé par Free pour le détruire, fait encore des siennes. Apparu la semaine dernière sur les réseaux sociaux, cet opérateur fictif est au centre d’une campagne de communication assez active depuis quelques jours. On a pu voir apparaître un vrai site internet pour présenter les “offres” de Reef, ainsi que plusieurs clips publicitaires, vantant tant les offres mobiles combinant 3G et 2G pour proposer “le plus grand réseau 5G de France” ou une Freebox Delta en kit, moins chère.

Et la blague continue, avec un nouveau spot dévoilé par l’opérateur s’attaquant maintenant au problème de la fibre. Comment faire pour pulvériser Free avec sa fibre numéro 1 sur les débits ? La réponse est pourtant simple : lancer une offre “Reefbox” moins chère… d’un centime/mois ! Il faudra cependant faire des efforts pour proposer une telle offre, ce que découvre en direct l’un des employé de Reef en se faisant remercier.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox