Free présente son propre concurrent avec des offres créées “pour l’écraser”

L’opérateur se lance dans une nouvelle campagne de publicité en mettant en scène un opérateur créé spécialement pour “écraser Free” et pousse la blague assez loin.

Vous allez entendre parler de Reef ! Free a lancé ce week-end une toute nouvelle campagne de communication orientée autour de ce pourraient faire ses concurrents, incarnés par Reef, pour battre ses offres. Entre un forfait 5G avec un t-shirt offert et une Freebox Delta en kit, voyons sur ce que propose Reef télécom.

Cet opérateur fictif a son propre compte Twitter et son site internet, avec une présentation assez simple sur l’oiseau bleu : “On a un super site internet, et un super tee-shirt. Pour le reste, on continue de travailler“. On trouve d’ailleurs sur reef-teleco.fr deux offres pensées pour battre son concurrent : un forfait mobile et une offre fixe.

Du côté du mobile, Reef propose un forfait “5G” à 183 Go pour 19.99€/mois sans engagement avec un t-shirt offert avec le plus grand réseau 5G de France grâce à la combinaison de la 2G et de la 3G. Si vous tentez de vous inscrire sur le site, il faudra passer par un très long formulaire et une fois cela fait, valide votre demande avec un captcha… impossible et comique. Aux plus courageux d’essayer.



Enfin, du côté des offres fixe, Reef vous propose sa propre Reefbox Delta Kit, “une box en kit moins chère pour mettre Free en morceaux” à 38.49€/mois pendant un an. Pour concurrencer le prix attractif de l’offre haut de gamme de Free, Reef vous propose en effet de la monter en 7 étapes assez simple : télécharger la notice, acheter des tournevis, un masque de soudage et une loupe industrielle, passer un master 2 ingénierie industrielle…

Une blague poussée donc assez loin, même si tout dans le site web crie à la parodie (ne serait-ce que le concept d’un concurrent créé par Free lui même). Un hasthag créé pour l’occasion pour réclamer le tshirt de la publicité : #JeVeuxMonTeeshirtReef.

Je dirais même que Free ne nous arrive pas à la cheville niveau tee-shirt. (et je m'arrêterai là 😅). https://t.co/FqaZFzhNAl — Reef ☎️ (@reef_telecom) August 20, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox