Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite est disponible

Avis aux mélomanes, une nouvelle chaîne dédiée à la musique classique est désormais disponible sur Pluto TV.

La plateforme AVOD propose un catalogue de 1000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV et plus de 100 chaînes thématiques. Le tout sans créer de compte pour en profiter, donc de quoi tester la plateforme de Paramount Global.

Cette dernière ajoute régulièrement des chaînes thématiques ou liées à des séries directement, comme ce fut le cas récemment avec le lancement le 5 août d’une chaîne dédiée à Charlotte aux Fraises. Vendredi dernier, c’est un canal dédié à la musique qui a été lancé : Stingray Classica, pour assister à des concerts, des opéras ou des ballets et découvrir ainsi des chefs-d’œuvre classiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox