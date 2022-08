Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne désormais accessible gratuitement

La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité, Pluto TV, lance aujourd’hui comme prévu une nouvelle chaîne jeunesse pour les fans de la série Charlotte aux Fraises.

Un catalogue de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV et plus de 100 chaînes thématiques, Pluto TV trouve sa place sur le marché français d’AVOD. Point positif, il n’est pas nécessaire de créer un compte pour y accéder, ce qui lui confère un certains succès, puisque la plateforme de Paramount Global comptait à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.

En France, de nouveaux flux sont régulièrement lancés dans diverses thématiques comme le divertissement, l’animation, le sport, la musique, la comédie ou la découverte. Mais pas seulement puisque le service cherche aussi à se démarquer en proposant des chaînés dédiées à des séries qui ont marqué des générations, comme MacGyver et Melrose Place. Ce 5 août, un nouveau canal vient s’ajouter à la liste “Charlotte aux Fraises”. De quoi permettre aux plus jeunes de plonger dans le monde merveilleux et sucré de l’adorable petite pâtissière et de vivre ses folles aventures gourmandes.

