Molotov augmente de 50% le prix de son offre payante et lance un nouvel abonnement basique à 4,99€/mois

La plateforme française fait grimper de deux euros de son offre à 3,99€/mois pour les nouveaux abonnés, et la renomme. De quoi lancer une formule limitée sous l’ancien nom.

Trouver un modèle économique viable, ce n’est pas une mince affaire Molotov profite de l’été pour revoir à la hausse ses prix , même si les abonnés actuels ne sont pas concernés. Dès aujourd’hui, l’abonnement historique Molotov Plus (plus de 80 chaînes,TNT incluse, enregistrement, replays, start-over, 4 écrans en Full HD) voit son prix passer de 3,99€ à 5,99€/mois pour toute nouvelle souscription. Dans le même temps, le nom du forfait change aussi, rebaptisé Molotov Extra.

A cette occasion, la plateforme de TV par internet qui a su séduire plus de 18 millions d’utilisateurs grâce à son accès gratuit, étoffe sa gamme d’offres payantes. Un nouvel abonnement “Molotov Plus” fait son apparition à 4,99€/mois. Ce dernier comprend seulement 80 chaînes en direct et en replay sur deux écrans en Full HD. C’est aujourd’hui la formule la moins onéreuse de la plateforme pour accéder aux chaînes gratuites du groupe TF1 et M, la version gratuite n’en bénéficie plus depuis plusieurs mois à la suite d’un bras de fer entre la startup et les deux géants de l’audiovisuel. Reste que les nouveaux abonnés perdent au change.

Une troisième offre “Molotov Extended”, moins mise en avant, est quant à elle toujours affichée à 9,99€/mois. Pour ce tarif, plus de 110 chaînes sont incluses ainsi que toutes les fonctionnalités habituelles (contrôle du direct et retour au début, reprise de lecture du direct, enregistrement dans le cloud et4 écrans en simultané.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox