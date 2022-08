Apple protège désormais les iPhone contre la perte ou le vol

La formule d’assurance AppleCare+ se dote d’un nouveau niveau de protection : en plus de l’écran cassé ou d’un problème de batterie, les vols et pertes sont désormais couverts.

Des soucis moins fréquents mais souvent plus gênants pour le consommateur. Apple a amélioré son assurance proposée pour les iPhone, donnant accès à une garantie matérielle, une assurance logicielle et une plateforme centralisée d’assistance. En effet, alors que la formule précédente couvrait avant tout les problèmes techniques, une nouvelle offre prend désormais en charge le vol ou la perte du téléphone.

Il faut compter entre 7,49€€ et 14.49€/mois selon le modèle, mais elle vous permettra en effet de voir votre téléphone remplacé dans ce cas. L’assurance ne prend en charge qu’un seul événement du genre par an et il faudra payer une franchise de 129€. La formule se renouvellera automatiquement chaque année, jusqu’à résiliation, dans la limite de 5 ans maximum à compter de la date de souscription.

L’autre formule est pour sa part toujours proposée.

Source : les Numériques

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox