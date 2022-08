Free Mobile lance deux remises sur deux smartphones 5G compatibles VoLTE et VoWiFi

L’Oppo Find X5 Lite 5G et le Xiaomi 11T Pro 5G bénéficient d’une remise de 50 et 60€ pour tout achat via Free Flex.

Envie de changer de smartphone ? Si version allégée de la gamme Find X5 d’Oppo est actuellement proposée à 499€ en achat comptant dans la boutique en ligne, ce modèle 250 Go bénéficie d’une offre de remboursement jusqu’au 31 août en optant pour la solution de paiement Free Flex sur 24 mois. Après un premier paiement de 79€, l’activation de l’ODR vous fera économiser 60 euros. S’en suivra le versement de 24 mensualités de 14,99€/mois. L’option d’achat est fixé à 60€. L’Oppo Find X5 Lite est compatible avec la VoLTE et VoWiFi de l’opérateur.

Dans le même temps, le Xiaomi 11T Pro 5G profite lui aussi d’une remise sur demande à hauteur de 60€. Il faudra pour cela souscrire à l’offre Free Flex. Le premier paiement de 79€ sera à effectuer, le remboursement s’effectuera ensuite. Restera ensuite à effectuer 24 loyers de 19,99€/mois. L’option d’achat s’élève à 100€. Ce modèle est également compatible VoLTE et VoWiFi.

Comment profiter de l’ODR

Seuls les abonnés Free Mobile ayant souscrit à l’offre Free Flex pour l’un de ces mobiles peuvent profiter de ces remises. Pour en bénéficier, il suffira de sur l’Espace Abonné pour demander un remboursement (mobile.free.fr/account/monODR). Restera ensuite à saisir le numéro IMEI du smartphone présent sur l’étiquette du coffret ou sur votre facture. Vous avez 30 jours à compter de la date de votre commande pour nous adresser votre demande de remboursement depuis votre Espace Abonné.

