Nouveau : Free Mobile propose désormais une assurance à ses abonnés à partir de 5,99€/mois

En partenariat avec Axa, Free Mobile propose maintenant une assurance contre la casse, l’oxydation et le vol à ses abonnés pour tout achat d’un smartphone dans sa boutique.

Que ce soit en achat comptant ou via Free Flex, les abonnés Free Mobile peuvent désormais assurer leur nouveau smartphone acheté chez l’opérateur. “Cette assurance est facultative et garantit la réparation ou le remplacement du smartphone acheté ou loué, neuf ou reconditionné, chez Free. Le contrat garantit également le remboursement de la carte SIM et des communications effectuées frauduleusement en cas de vol indemnisé”, annonce le groupe d’assurance Axa qui prend donc en charge cette offre d’assurance mobile.

Côté tarifs, il faudra compter entre 5,99€/mois pour les mobiles les moins chers et 19,99€/mois pour les plus onéreux avec un engagement de 12 mois.

Free Mobile propose maintenant une assurance contre la Casse/Oxydation/Vol pour tout achat en boutique/Comptant/Free Flex d'un téléphone mobile ! (Via Axa Assurance, de 5.99€/Mois a 19,99€/Mois, 2 sinistres par an) Conditions : https://t.co/62qNIFBZoi (Merci @weaarin) pic.twitter.com/kmkFnFAz5C — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 9, 2022

Les garanties systématiquement prévues sont la casse, l’oxydation, le vol avec agression, avec effraction, vol à la tire, à la sauvette, ou par introduction clandestine. “Et en cas de vol indemnisé de l’appareil garanti, ce contrat garantit le remboursement des utilisations frauduleuses et de la carte SIM. L’accessoire d’origine volé ou endommagé en même temps que l’appareil Garanti est remplacé par un accessoire compatible ou remboursé”, précise Axa.

En revanche, la panne, les dommages, défaillances ou défauts, imputables à des causes d’origine interne ne sont pas assurés au même titre que la perte, l’oubli, ou une disparition inexpliquée.

A total, deux sinistres sont assurés par an. Il faudra compter jusqu’à 100€ d’indemnisation sur les accessoires, 10€ pour la carte SIM en cas de vol étendu et jusqu’à 1000€ en cas d’utilisation frauduleuses en cas de vol (communications). Pour le smartphone garanti, la valeur de remplacement est prise en compte selon le contrat que ce soit pour la casse, oxydation ou le vol étendu.

