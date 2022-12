Clin d’oeil : impossible de s’abonner à la fibre si votre opérateur n’est pas à jour

Certains utilisateurs n’arrivent pas à passer à la fibre, la faute à un problème d’adresse qui n’est pas de leur ressort.

Etre éligible à la fibre ou ne pas l’être telle est la question. On en parle peu mais des incohérence voire des erreurs dans le référencement des logements bloquent parfois pour te raccordement et activation d’une offre fibre chez certains foyers français.

A Nueil-les-Aubiers, une commune des Deux-Sèvres, le domicile d’un couple a par exemple été enregistré à la mauvaise adresse, leurs démarches sont alors révélées infructueuses pendant plusieurs mois, les techniciens ne pouvaient aucunement intervenir.

Situation assez similaire cette semaine cette fois à Bressuire dans le même département où une abonnée n’arrive pas à migrer vers la fibre, une erreur d’adresse la bloque littéralement. “Son domicile, situé rue François-de-Liniers, est répertorié rue de Chambroutet, soit l’ancien nom de cette voie. Cette appellation a disparue il y a une dizaine d’années​”, explique Ouest France. Par conséquent son opérateur ne la considère pas éligible alors que c’est le cas depuis un mois.

La création des voies et des numéros est une compétence de la commune, via le conseil municipal. Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Locales propose aux communes de mettre en place une base d’informations répertoriant l’intégralité des adresses (voie et N° de voie) présentes sur leur territoire, appelée “Base Adresse Locale” qui alimente la base nationale. Les adresses “seront ainsi conformes aux besoins des différents acteurs, comme par exemple les secours ou les opérateurs en charge du déploiement de la fibre optique”, explique à ce propos le RIP Losange qui au cas par cas peut mettre à jour les informations puisque ce réseau est signataire de la charte de la Base Adresse Locale.

