BubbleUPnP, l’application populaire pour envoyer vos médias d’un smartphone sur votre Freebox se met à jour

BubbleUPnP permet d’envoyer des contenus de tout type de son smartphone sur sa Freebox. Cette application Android, utile et appréciée vient de recevoir une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle version après deux mois de silence. Il existe plusieurs applications qui permettent d’envoyer ses contenus de son son mobile sur sa Freebox. BubbleUPnP fait partie de celles-ci et c’est une des plus utilisées. Au menu de cette nouvelle version déployée sur le Play Store, une amélioration et plusieurs corrections.`



De nombreux problèmes sur ChromeOS affectant les fonctionnalités de base ont été corrigés. Les développeurs ont également ajouté la possibilité d’ajouter les morceaux Qobuz/TIDAL favoris à partir de l’onglet “Lecture en cours”. Par ailleurs, des corrections ont été apportées à certains blocages d’applications (ANR). De nombreux autres ajustements sont à retrouver dans la release note complète, dès que vous ouvrirez l’application une fois la mise à jour effectuée.

Comment utiliser BubbleUPnP ?

1- Téléchargez BubbleUPnP, disponible gratuitement sur le Play Store

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icône Chromecast et sélectionnez “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionner un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les applications proposant la fonction “Partager”.

4- Touchez “Partage” et, dans la liste des applications qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé. La vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox