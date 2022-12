Abonnés Freebox : OCS annonce évoluer avec le lancement d’OCS Pulp, fusion de deux de ses chaînes

Un remaniement dans le bouquet d’Orange est annoncé avec la fusion de deux chaînes en une nommée OCS Pulp.

OCS City et OCS Choc, c’est bientôt fini. Le bouquet dédié au cinéma et aux séries lancé par Orange va en effet fusionner ces deux chaînes pour lancer OCS Pulp le 12 janvier 2023.

A compter de cette date, OCS proposera ainsi trois chaînes : OCS Max, dédié au grand spectacle pour toute la famille, OCS Géants avec sa sélection des films cultes et cette nouvelle proposition dédiée aux sensations fortes et au cinéma indépendant. Pour rappel, l’offre propose à ses abonnés des films inédits 6 mois après leur sortie en salle, des séries exclusives et des créations originales françaises, des documentaires et une programmation jeunesse.

Parmi les films mis en avant on peut trouver en terme de cinéma français Notre Dame Brûle, Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu, Boite Noire, On sourit pour la photo, Rumba la Vie, Incroyable mais vrai, mais aussi du cinéma international avec Vesper Chronicles, Everything everywhere all at once, Lamborghini, l’homme derrière la légende, De l’autre côté du ciel …

Le bouquet de chaînes OCS et son service de replay est disponible sur les Freebox et actuellement proposé en promotion pour 6.49€/mois jusqu’au 31 décembre sans engagement.

