Apple offre plus de protection en ajoutant trois fonctionnalités de sécurité avancées

La sécurité tient fortement à cœur à Apple. Dans ce sens, la firme de Cupertino vient d’annoncer trois fonctionnalités qui seront disponibles pour tous en 2023.

La protection de données toujours plus puissante chez Apple. Ces nouvelles fonctionnalités de sécurité concernent iMessage, iCloud et Apple ID. Elles s’ajouteront à l’armada de protections déjà proposées par Apple. “Chez Apple, nous sommes inébranlables dans notre engagement à fournir à nos utilisateurs la meilleure sécurité des données au monde. Nous identifions et atténuons constamment les menaces émergentes pesant sur leurs données personnelles sur les appareils et dans le cloud” a déclaré Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel d’Apple.

Advanced Data Protection le plus haut niveau de sécurité pour iCloud

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs d’iCloud disposent d’une sécurité renforcée pour leurs données. Jusqu’à maintenant 14 catégories de données sensibles bénéficient du chiffrement de bout en bout par défaut. Désormais 23 catégories sont concernées y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos. “Advanced Data Protection est le plus haut niveau de sécurité des données cloud d’Apple, donnant aux utilisateurs le choix de protéger la grande majorité de leurs données iCloud les plus sensibles avec un chiffrement de bout en bout afin qu’elles ne puissent être déchiffrées que sur leurs appareils de confiance.” explique Ivan Krstić, responsable de l’ingénierie et de l’architecture de sécurité chez Apple. A noter que cette fonctionnalité sera déployée à l’ensemble des utilisateurs début 2023.

Un compte Apple encore plus sécurisé

La fonctionnalité nommée Security Keys for Apple ID permet de renforcer l’accès au compte Apple en introduisant des clés de sécurité matérielles tierces. Pour ceux qui souhaitent utiliser ce niveau de sécurité supérieur, leur système de double authentification sera renforcé. En résumé lors d’une authentification à deux facteurs une clé de sécurité matérielle sera exigée. Cette fonctionnalité sera totalement déployée début 2023.

Plus de tranquillité avec iMessage

Chiffré de bout en bout depuis bien longtemps, le service de messagerie made in Apple va évoluer. Grâce à iMessage Contact Key Verification les utilisateurs disposeront d’une couche de sécurité supplémentaire. Cette fonctionnalité permet de s’assurer que vous communiquez avec la bonne personne. En résumé si Apple détecte une attaque visant à intercepter vos données chiffrées, vous serez alerté. Nul doute que cette fonctionnalité s’adressera plus à des journalistes ou encore des membres du gouvernement. Cette fonctionnalité sera mondialement disponible en 2023.

Source : Apple

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox