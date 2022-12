Canal+ annonce l’arrêt des 7 chaînes du groupe Turner, mais ça pourrait être du bluff

Les offres Canal+ devraient continuer à s’appauvrir, mais rien n’est sûr au final.

Canal+ annonce sur son site web que les chaîne ” Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN seront arrêtées le 8/01/23. accord n’ayant été trouvé avec le Groupe Turner” Une grosse perte pour les offres Canal+, en particulier la chaîne exclusive Warner TV destinée aux fans de séries et qui diffuses de nombreux contenus premium du groupe. Le retrait de Warner TV sera d’ailleurs le seul impact pour les abonnés Freebox (en particulier avec TV by Canal) puisque toutes les autres chaînes du groupe Turner son déjà reprises dans l’offre TV de Free.

Cette communication de Canal+ sur la suppression de certaines chaînes n’est toutefois pas sans rappeler celle faite cet été annonçant la suppression de chaînes payantes du groupe M6 à savoir CANAL J, MCM, RFM TV et TIJI. Finalement, celles-ci sont rester intégrées dans les offres Canal+. L’objectif était donc de mettre la pression pour faire aboutir les négociations avec les chaînes.

D’ailleurs, de façon paradoxale, Canal+ annonce dans le même message qu’il arrête les chaînes du groupe Turner mais que “les discussions avec ce partenaire se poursuivent néanmoins en espérant trouver une issue favorable.” Rien ne semble donc définitif.

Merci à Anael

