Fibre optique : Orange lâche un projet de reprise de Scopelec, le sous-traitant s’estime “trahi”

Coup de tonnerre dans l’affaire de la reprise de Scopelec alors que l’opérateur historique se désolidarise du projet de Neswcope.

Alors que le tribunal de commerce de Lyon rend son délibéré aujourd’hui, un nouveau rebondissement met à mal un projet de reprise de le plus grand groupe coopératif Français.

L’un des projet était en effet mené par Newscope, projet porté par Carlos Verkaeren récemment nommé à la tête de Scopelec en septembre dernier. Il s’agit du dossier permettant la conservation du plus d’emploi et maintenant le statut de Scop de la société. Initialement supporté par l’opérateur historique, ce dernier a finalement choisi de se désolidariser du projet, déclenchant la colère de Scopelec.

C’est inadmissible, regrette Carlos Verkaeren. Ce revirement priverait notre entreprise d’une partie importante de son activité et condamnerait l’offre de Newscope avant même qu’elle ait pu être examinée par le Tribunal de Commerce de Lyon. En prenant une décision unilatérale de dernière minute, et en redistribuant les marchés entre d’autres candidats à la reprise, Orange s’exonère du cadre juridique qui prévaut dans notre pays et des responsabilités dévolues aux organes de la procédure en matière de droit commercial. Nous ne pouvons l’accepter.