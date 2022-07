Plusieurs chaînes distribuées par Canal+ vont finalement rester incluses dans les offres Freebox Delta et Révolution

Les 4 chaînes du groupe M6 qui devaient disparaitre hier, restent finalement dans les offres Canal et dans TV by Canal.

Nous vous rapportions en mai dernier que Canal+ avait annoncé que plusieurs chaînes françaises allaient disparaitre de ses offres le 30 juin, y compris de TV by Canal, le bouquet de chaînes inclus dans les forfaits Freebox Révolution et Freebox Delta. Les chaînes concernées étaient notamment CANAL J, MCM, RFM TV, TIJI, et TRACE LATINA,

Mais surprises, la plupart de ces chaînes sont toujours présentes dans les offres Canal en ce 1er juillet et toujours accessibles gratuitement pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution. Ce sont donc toutes les chaînes du groupe M6, à savoir CANAL J, MCM, RFM TV et TIJI qui restent finalement dans les offres Canal.

Le maintien de ces chaînes dans les offres Canal est consécutif à un accord trouvé in extremis entre les groupes M6 et Canal+ après de très longues négociations, rapporte notre confrère Planète CSat. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Canal+ annonce le retrait de certaines chaînes puis fait machine arrière. C’est une façon de mettre la pression sur les éditeurs de chaînes lors des négociations.