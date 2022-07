Il sera bientôt plus facile de quitter l’abonnement Amazon Prime

Le parcours de désabonnement pouvait s’avérer être un vrai chemin de croix, la Commission européenne a forcé Amazon à rendre la résiliation d’Amazon Prime plus simple.

Une victoire pour les consommateurs. Après des discussions avec la Commission européenne ainsi que les autorités européennes chargées de la protection des consommateurs, Amazon s’est engagé à faciliter sa procédure de désabonnement de l’offre Prime. Une mise en conformité avec les diverses législations, résultant en une résiliation en deux clics avec un bouton identifiable facilement.

Des documents avaient déjà fuités indiquant la difficulté délibérée pour se désabonner de l’abonnement premium du géant américain et en avril 2021, une plainte a été déposée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), le Conseil norvégien des consommateurs et le Dialogue transatlantique des consommateurs.

Étaient ciblés par cette plainte plusieurs obstacles visant à décourager le consommateur, “notamment des menus de navigation compliqués, des formulations biaisées, des choix déroutants et des coups de pouce répétés” explique la Commission. Les abonnés voulant quitter le service devaient faire défiler plusieurs pages, remplies d’informations distrayantes et de boutons “peu clairs” précise-t-elle.

Amazon a donc accepté d’améliorer sa politique d’annulation, avec une mise en oeuvre de certains changements dès aujourd’hui, évitant ce faisant une potentielle poursuite en justice. Le bouton de résiliation sera mis en avant et le texte explicatif raccourci, permettant de se désabonner d’Amazon Prime en deux étapes à terme. Le géant américain s’est engagé “à mettre en œuvre des changements sur tous ses sites web de l’UE et pour tous les appareils ”.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et proposé gratuitement pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Cependant, pour les abonnés Delta, si vous souhaitez résilier l’option incluse dans votre offre, il suffit de passer par votre espace abonné. *

Source : Frandroid