Free annonce une nouvelle promo sur les Freebox jusqu’à la fin de l’année

Les 4 chaînes OCS et tous leurs contenus à la demande via Freebox Replay à seulement 6.49€/mois, soit à -50%, jusqu’au 31 décembre, sans engagement.

Envie de profiter d’une promo pour regarder la saison finale de The Walking Dead, ou vous laisser emporter par House of the Dragon, Free vous invite sur le canal 37 de votre Freebox TV, pour une nouvelle promotion.

Les chaînes OCS Max pour toute la famille, OCS City pour les fans de séries et cinéma indépendant, OCS Choc pour les passionnés de thriller, polars et horreur; et OCS Géant (pour les adorateurs de grands classiques de cinéma sont affichées à 6,49€/mois au lieu de 12,99€ jusqu’au 31 décembre.

Tous les programmes de ces chaînes sont également disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay. Vous pourrez également accéder à l’application pour retrouver l’ensemble des programmes d’OCS en mobilité et même sans connexion. “Pour vous connecter à l’application OCS sur votre mobile, tablette ou ordinateur, sélectionnez « Free » dans la rubrique « Je choisis mon distributeur » puis entrez vos identifiants Freebox pour vous connecter à OCS”, précise l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox