Comment assurer son smartphone et déclarer un sinistre chez Free Mobile pour les nouveaux et anciens abonnés

Free propose désormais une assurance pour ses abonnés achetant un nouveau smartphone. Comment y souscrire et, si besoin, déclarer un problème à votre assurance, on vous dit tout.

Un problème de vol ou de casse avec votre smartphone ? Free permet désormais à travers un partenariat avec AXA d’assurer votre nouveau smartphone via une option dont le tarif varie selon la valeur de l’appareil. Prélevée mensuellement, cette assurance peut aller de 5.99€ à 19.99€/mois mais comment y souscrire ?

La pratique est assez simple : il suffit de réaliser votre commande comme lors d’un achat normal dans la boutique en ligne de Free Mobile. Une fois vos informations personnelles saisies, il vous est alors proposé d’opter pour l’assurance de votre smartphone directement. Il suffit de cocher la case idoine puis de suivre les instructions nécessaires pour valider le contrat à savoir : remplir et signer le bulletin d’adhésion et la fiche d’Information et de Conseil ainsi que régler la cotisation indiquée au contrat.

Une fois la commande validée, vous serez ainsi assuré avec un engagement de 12 mois contre la vol, la casse ou les dommages liés à l’eau. Une documentation vous est présentée pour connaître en détail les tenants et aboutissants de votre assurance.

Mais comment déclarer un sinistre en tant qu’abonné Free Mobile ? Tout d’abord : l’assuré devra impérativement déclarer son sinistre dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les délais suivants :

• En cas de Casse ou d’Oxydation : dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance dudit Sinistre.

• En cas de Vol Etendu : dans les 2 jours ouvrés suivant la date de connaissance dudit Sinistre.

Il faudra ensuite se rendre sur son espace abonné Free Mobile et suivre la procédure mise en place.

Si un sinistre est déclaré mais que vous n’avez pas pu obtenir de réponse satisfaisante, il est possible de faire une réclamation : ne adresse mail dédiée est mise à votre disposition en envoyant votre réclamation à reclamations@spb.eu ou via le formulaire de réclamation sur le site www.spb-assurance.fr. Pour une réclamation portant sur la vie de votre contrat, via le formulaire de réclamation : www.assis-tance-1.free.fr/assumobile. Il est également possible, en cas de problème suite à votre réclamation de saisir le Médiateur de l’assurance .

