Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Un jeu d’aventure loufoque et une histoire assez poignante à découvrir dans la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque vendredi, de nouveaux jeux gratuits sont disponibles pour les abonnés Amazon Prime via la solution Prime Gaming. Après avoir intégré Baldur’s Gate la semaine dernière à son catalogue, le service pour fans de jeux video propose deux titres disponibles pendant 33 jours.

Adios est un jeu cinématographique à la première personne sur le fait de se tenir à une décision compliquée.Vous êtes un éleveur de porcs du Kansas. C’est le mois d’octobre. Le matin est froid et revigorant, comme on pourrait s’y attendre, et vous venez de décider que vous n’aviez plus envie de laisser la mafia se servir de vos bêtes pour faire disparaître des cadavres. Quand votre vieil ami, un tueur à gages, vient avec son assistant vous apporter un cadavre de plus, vous trouvez enfin le courage de lui dire que c’est terminé. Votre ami ne veut pas que vous arrêtiez. Comme il sait qu’on ne démissionne pas de ce genre d’activités, il va essayer de vous convaincre que vous commettez une erreur. Votre réponse déterminera le reste de votre vie.

I Am Fish est un charmant jeu d’aventure basé sur la physique avec quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium. Nagez, volez, roulez et mordez pour retrouver votre liberté et vos amis dans l’océan.

Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

