Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC culte vous est offert

Amazon Prime continue de proposer des titres gratuits au sein de son offre Prime Gaming chaque semaine.

Un seul titre à récupérer cette semaine, mais un sacré monument du jeu de rôle. Si beaucoup de jeux qui ont été offerts durant le mois de février restent encore accessibles quelques semaines voir jours, cette semaine c’est Baldur’s Gate dans sa version Enhanced est proposé gratuitement. Le titre reste disponible 33 jours et de nouveaux jeux seront ajoutés à la sélection la semaine prochaine.

Depuis sa sortie en 1998, cette saga classique pleine de mystère, d’intrigue et d’aventure, s’est imposée comme la référence des jeux de rôle Dungeons & Dragons sur ordinateur. Personnalisez les attributs et compétences de votre héros, recrutez un groupe de courageux alliés et explorez les recoins les plus éloignés de la côte des Épées dans votre quête d’aventure, de profits… et de la vérité. Baldur’s Gate est devenu un monument du genre avec 2 suites qui ont ravi les fans de RPG complets, a vous d’essayer ce titre qui a lancé cette hype.



Parmi d’autres jeux encore disponibles, on peut compter le jeu d’aventure Tunche, le plateformer One Hand Clapping ou encore Onsen Master ainsi qu’une sélection de jeux rétros proposés pour toute l’année.

Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

