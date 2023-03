Fibre : cap des 18 millions d’abonnés franchi en France mais un déploiement avec de fortes disparités

L’Arcep a publié le 9 mars les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin décembre 2022. si les déploiements FTTH progressent toujours à un bon rythme, il y a un mais. L’adoption de la fibre est rapide chez les foyers français.

C’est bien mais peu mieux faire dans certaines parties du territoire, c’est le bilan dressé par le régulateur dans son nouvel observatoire des déploiements de la fibre. Premier enseignement, le rythme global s’est maintenu à un niveau élevé en 2022, avec 4,7 millions de locaux rendus raccordables. Au cours du quatrième trimestre, 1,3 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FttH, soit environ 10% de moins que sur la même période de l’année précédente. Le gendarme des télécoms déplore toutefois “de fortes disparités sur le territoire”.

Dans le détail, près de 800 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones moins denses d’initiative publique, soit le meilleur trimestre de cette année. Par ailleurs, près de 290 000 locaux ont été rendus raccordable dans les zones moins denses d’initiative privée (Zone AMII), soit un ralentissement important par rapport à 2021. Le régulateur pointe du doigt Orange. Selon l’Autorité, l’opérateur historique accuse un retard dans certaines zones. “Je suis la première à reconnaître et à saluer le degré de déploiement de la fibre optique en France. Mais je rappelle aussi les engagements d’Orange. Au regard de ceux-ci, il manque des prises. C’est pourquoi l’Arcep a mis Orange en demeure pour lui faire respecter ses engagements. C’est le travail du régulateur”, a fait savoir en décembre dernier Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep.

En parallèle, plus de 150 000 locaux de plus sont désormais éligibles dans les territoires concernés par des « AMEL » (appels à manifestation d’engagements locaux), “il s’agit du meilleur trimestre dans ces zones”, explique le régulateur. Dans les zones très denses, le rythme insuffisant constaté ces derniers trimestres se reproduit avec moins de 90 000 nouveaux locaux.

La croissance du nombre d’abonnements en fibre optique se maintient à un niveau élevé

Sans surprise, l’adoption de la fibre se poursuit à mesure que la fin du réseau cuivre approche. “La progression du nombre d’abonnements en fibre optique, toujours élevée (+965 000 au cours du trimestre), est toutefois inférieure à celle observée un an auparavant (+ 1,1 million)”, constate l’Arcep. Fin 2022, un nouveau cap a été franchi puisque 18,1 millions de foyers bénéficiaient de la fibre. Le FTTH représente 84 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 57 % du nombre total d’abonnements à haut et très haut débit (+ 11 points en un an).

Côté ADSL, le nombre d’abonnements diminue à un rythme qui s’accélère à nouveau, “en partie en raison de la résiliation exceptionnelle d’abonnements inactifs par un opérateur : – 760 000 au cours du quatrième trimestre 2022 contre – 670 000 un an auparavant”. Il ne reste plus que 10,4 millions de box ADSL en circulation sur le marché.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox