Apple annonce une nouvelle application dédiée à la musique

Le 28 mars prochain, la firme américaine lancera une deuxième application Apple Music dédiée à Bach, Mozart et autres grands compositeurs classiques.

Pourquoi pas deux applications Apple Music ? La firme de Cupertino entend proposer dès la fin du mois sur son App Store une nouvelle appli nommée Apple Music Classical. Ce dans le but de donner accès au “plus grand catalogue de musique classique au monde” avec 5 millions de titres.

Cette appli doit permettre une recherche optimisée pour les titres classiques avec un tri par oeuvre, compositeur, chef d’orchestre ou numéro de catalogue, mais aussi proposer des artworks, des portraits ou encore des métadonnées complètes pour les musiques. Le tout accompagné d’un guide pour vous aider à découvrir les plus grands compositeurs. En terme de son, on peut attendre de l’audio spatial sur plusieurs milliers de titres et une qualité allant jusqu’à 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless.

L’application ne nécessite qu’un abonnement à Apple Music. Six mois sont par ailleurs offerts pour tout achat de certains appareils d’Apple et l’offre est incluse dans l’abonnement Apple One.

Source : Les Numériques

