Oqee : les fonctionnalités disponibles ou non sur chacun des supports compatibles, Free vous dit tout

Start-over, enregistrement, image dans l’image, Airplay ou Chromecast, achat de VOD, pour mieux comprendre ce que proposent les différentes versions d’Oqee, Free dévoile plusieurs tableaux explicatifs.

Avec l’interface TV Oqee by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, chromecast, enregistrement…). Si l’application est disponible sur de nombreux supports comme le Player Pop, les box Android TV à partir de la version 8, les Smart TV Samsung ( dès 2018 Tizen 4), l’Apple TV, les mobiles et tablettes Android et Apple, ou encore plus récemment les navigateurs web, aucun ne propose l’intégralité les fonctionnalités lancées depuis plus de 2 ans et demi.

Afin de savoir quelles fonctionnalités sont disponibles ou non sur chacun des supports, Free a déployé hier plusieurs tableaux explicatifs. Sur les smartphones Android, manquent encore par exemple à l’appel l’achat de VOD, Canal VOD et Filmo TV.

Du côté des boîtiers TV et téléviseurs connectés, le Player Pop apparaît comme l’appareil affichant le plus grand nombre de fonctionnalités sur Oqee, reste à lancer l’image dans l’image.

Lancée il y a seulement un mois, la version navigateur d’Oqee (Safari à partir de 13), Chrome (à partir de 87), Firefox et EDGE ( à partir de 78) propose pour l’heure seulement le direct, les replays, et le contrôle du direct. Le start-over et la reprise de lecture sont attendus de pieds ferme. A noter que la fonction d’enregistrement est disponible sur tous les appareils compatibles avec Oqee sauf sur le web. Cet outil un accès à 100h d’enregistrements inclus pour les forfaits Freebox Delta et Pop ou 10h d’enregistrements incluses pour les forfaits Freebox Révolution/Révolution avec TV by Canal et mini 4K avec équipements compatibles (au-delà 0,02€/h/mois).

