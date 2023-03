Vidéo : découvrez la publicité d’Oqee Ciné, le nouveau service de films et séries de Free

Oqee Ciné et son catalogue se dévoilent dans une publicité.

“La VOD c’est mieux quand c’est gratuit avec votre offre Freebox. Et en illimité. Et à emporter.” Ce mardi 7 mars, Free a lancé son premier service de AVOD, Oqee Ciné, à destination de ses abonnés Freebox. Au total, pas moins de 300 films et séries des studios Sony, Columbia, Tristar et Europa sont accessibles avec de la publicité sur les Freebox Pop et Delta (player Pop et Devialet) Révolution mais aussi sur l’Apple TV, smartphones Android, iPhone et téléviseurs Android TV via l’application Oqee by Free. A l’occasion de ce lancement, l’opérateur a publié un spot TV publicitaire dédié sur sa chaîne YouTube.



