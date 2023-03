Free alerte sur des arnaques se faisant passer pour lui

Attention si vous cherchez votre opérateur sur les réseaux sociaux, un seul compte est le vrai.

Si les célébrités subissent souvent des usurpations d’identité sur Instagram, les opérateurs ne sont pas épargnés. Dans une story publiée sur le compte officiel @free.fr, l’opérateur rappelle qu’il ne faut pas toujours faire confiance à son logo.

En effet, le compte @free_france____ cherche à arnaquer des internautes en prenant l’apparence du compte officiel jusque dans le nom du profil, promettant monts et merveilles et plus précisément ici d’offrir 50 iPhone 14.

L’opérateur rappelle ainsi que si “Free” signifie gratuit en anglais, aucun cadeau du genre n’est prévu “pour le moment”. En effet, Free lance parfois des concours sur les réseaux sociaux pour offrir des smartphones à des abonnés tirés au sort, mais pour s’assurer d’avoir une réelle chance et de ne pas se faire arnaquer, il faudra se tourner vers le compte officiel et certifié sur les réseaux sociaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox