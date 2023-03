Une boutique Orange braquée pour 300 000€ de butin sous les yeux des clients

Un nouveau braquage éclair a été réalisé auprès d’une boutique d’opérateur, ciblant les smartphones présents.

Une scène digne d’un film s’est déroulé à Champniers, près d’Angoulême, ce mercredi matin. Trois hommes cagoulés ont en effet fait irruption dans la boutique d’Orange après l’ouverture pour contraindre les employés à ouvrir l’accès au stock du magasin.

Si la scène s’est déroulée sans violence, les braqueurs se sont emparés de plus de 150 téléphones et le préjudice est estimé à 300 000€. Une fois le butin récupéré, les trois hommes sont repartis en voiture qu’ils ont finalement abandonné plus loin, avec une partie du butin encore à intérieur.

L’enquête pour retrouver les malfrats a été ouverte auprès de la brigade de recherches d’Angoulême et des prélèvements ont par ailleurs été réalisés dans le véhicule.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox