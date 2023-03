Les nouveaux iPhone 14 jaunes débarquent en précommande chez Free Mobile

Apple a présenté la semaine dernière un nouveau coloris pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus et ils sont désormais accessibles en précommande chez Free.

Une couleur plus festive pour un smartphone haut de gamme ! Si le fond ne change pas, la forme évolue chez Apple qui propose ainsi son nouveau coloris jaune pour les iPhone 14 et 14 Plus dans la boutique Free Mobile. Il s’agit d’une précommande avec une livraison à partir du 14 mars prochain.

Ce coloris vient sans surcoût et est disponible sur les modèles 128 et 256 Go mais n’est pour l’instant pas proposé sur les versions 512 Go. Pour l’occasion, une remise immédiate de 30€ pour les versions 128 Go et de 50€ pour les modèles 256 Go. De plus, l’ensemble de ces modèles est concernée par une offre de 50€ de bonus lors de la reprise d’un ancien appareil lors de l’achat. Pour en bénéficier il suffit de suivre la procédure décrite dans cette brochure.

Les deux modèles incluent un système à double caméra pour des photos et des vidéos de qualité, la puissante puce A15 Bionic et des fonctionnalités de sécurité innovantes, notamment le SOS d’urgence par satellite et la détection de collision.

Si vous souhaitez l’acheter, voici les prix proposés pour chacun des modèles disponibles qui sont tous éligibles à la solution Free Flex.

iPhone 14 (128 Go) : 989€ au comptant ou 339€ à la commande puis 22.99€/mois pendant 24 mois

iPhone 14 (256 Go) : 1099€ au comptant ou 449€ à la commande puis 22.99€/mois pendant 24 mois

iPhone 14 Plus (128 Go) : 1139€ au comptant ou 459€ à la commande puis 23.99€/mois pendant 24 mois

iPhone 14 Plus (256 Go) : 1249€ au comptant ou 569€ à la commande puis 23.99€/mois pendant 24 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox