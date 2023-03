Meilleur réseau mobile à La Réunion : Orange et SFR en tête en 2022, Free dernier et de loin

nPerf vient de dévoiler son baromètre annuel 2022 des connexions Internet mobiles à La Réunion. Free se retrouve dernier du classement général.

Développée par nPerf SAS, l’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G et 5G à l’île de La Réunion. L’étude repose sur les tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile, disponible gratuitement sur Android et iOS. Pour éviter tout biais dans l’étude, nPerf applique des filtrages de pertinence sur les tests, si bien que l’étude porte sur un total de 13 469 tests de débit, 7 017 tests de navigation et 6 711 tests de streaming sur YouTube.

Le résultat, toutes technologies confondues, démontre une supériorité d’Orange sur ses rivaux, en arrivant premier sur 4 des 6 critères mesurés. SFR arrive second, en étant premier sur un des critères (le taux de réussite de connexion au réseau), mais Zeop est juste derrière, et Free ferme la marche loin derrière.

Focus sur le débit : Les abonnés Orange ont bénéficié du meilleur débit descendant moyen en 2022

Au cours de l’année 2022, Orange se montre stable et domine ses concurrents avec une moyenne de 94,84Mb/s sur le baromètre de 2022. Il dépasse ainsi Zeop (67,72Mb/s ) et SFR (70,41Mb/s ). A un niveau inférieur, la vitesse de téléchargement de Free (30,27Mb/s) semble se dégrader mois après mois, terminant l’année à un niveau plus de deux fois voir même trois fois inférieur à celui de ses adversaires. L’opérateur de Xavier Niel affiche des résultats qui semble être en adéquation avec l’utilisation de son portefeuille de fréquences. Contrairement aux opérateurs concurrents qui exploitent pleinement leurs fréquences.

Concernant le débit montant, Orange se montre une nouvelle fois hors catégorie avec une moyenne de 18,70Mb/s sur le baromètre de 2022. Il dépasse ainsi SFR (12,77Mb/s ) et Zeop (12,83Mb/s ), ainsi que Free (10,67Mb/s).

Free toujours en hibernation ?

Free Réunion reste sur les débits mais l’écart ne cesse de croître par rapport à ses concurrents. Les indicateurs concernant la navigation affichent une diminution de -6,31% mais une augmentation sur le streaming de 11,23%. Concernant le ping, ce dernier diminue de 2,57ms.

Les opérateurs sont autorisés à exploiter leurs fréquences 5G. Free pourrait inverser la tendance grâce à ses 100Mhz en 3,5Ghz, ses 10Mhz en 700Mhz, ainsi qu’avec l’exploitation de ses fréquences 4G non utilisées, lesquelles semblent être en cours de déploiement selon les déclarations ANFR. nPerf conclut quant à lui : « Plus globalement, le paysage des connexions mobiles à Internet sur l’île de la Réunion connaît une légère embellie moyenne, assez disparate selon les fournisseurs, au bilan de notre baromètre annuel. L’année à venir nous réservera-t-elle des surprises ? Naturellement, nPerf restera attentif à la situation ! ». L’année 2023 nous réservera-t-elle des surprises ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox