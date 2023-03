Freebox Pro : le WiFi 6E débarque pour les nouveaux clients

Les nouveaux abonnés peuvent profiter dès aujourd’hui du WiFi 6E sur la Freebox Pro.

Lancée il y a deux ans, la Freebox Pro évolue aujourd’hui. Les nouveaux clients peuvent bénéficier désormais du Wi-Fi 6E, dernière génération des standards du réseau sans fil.

Une nouvelle bande de fréquences 6GHz en plus des 2,4 et 5GHz vient ainsi améliorer la connexion dans les zones à forte densité, en offrant un nouveau spectre de fréquences peu utilisé. La qualité des appels audio et vidéo est également optimisée “grâce au débit plus élevé apporté par la nouvelle norme de Wi-Fi 6”, indique l’opérateur qui revendique désormais près de 30 000 clients à travers l’ensemble du territoire national.

Des répéteurs “Wi-Fi intelligent” sont également disponibles pour couvrir l’intégralité des locaux professionnels. Ils sont préconfigurés pour une installation en quelques secondes seulement. Ceux-ci “sont compatibles avec le Wi-Fi 6E, en revanche ils fonctionnent sur la bande de fréquence 5GHz”, précise Free Pro. Au sein des offres Free pour les particuliers, seule la Freebox Delta intègre le WiFi 6E.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox