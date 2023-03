Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent contrôler précisément leur WiFi en un clin d’oeil

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Free permet de planifier la coupure du Wi-Fi de la Freebox. Deux solutions existent.

Si vous souhaitez couper le Wi-Fi de votre Freebox la journée quand personne n’est à la maison ou le désactiver la nuit sur le smartphone de vos vos enfants qui sont censés dormir, Free permet de ne pas effectuer manuellement cette tâche à chaque fois. L’opérateur propose justement une coupure planifiée et vous permet même de cibler quel utilisateur et quels appareils se trouvent privés de WiFi. Avec l’application Freebox Connect, vous pouvez en effet créer une plage d’extinction du WiFi et la rendre fréquente si vous le désirez.

Il faut d’abord se rendre dans la section “Réseau” (dans la barre en bas), puis dans “Coupure planifiée du WiFi”.

De là, il sera possible de paramétrer cette coupure programmée. Vous pourrez notamment choisir entre une désactivation sur une plage horaire identique chaque jour ou sur des plages horaires variant selon les jours. De quoi, par exemple, différencier le fonctionnement entre la semaine et le week-end.

La sélection de la plage horaire se fait très simplement avec un glissement de doigt, du début de la plage horaire jusqu’à la fin de la plage horaire. La plage horaire choisie vire alors au rouge. Il ne reste alors qu’à tapoter sur “Valider” (en haut) pour sauvegarder le paramétrage.

Notez enfin qu’un bouton en dessous permet de réinitialiser les plages horaires.

Pour une coupure plus ciblée

Si vous ne voulez pas vous priver d’internet, mais vous assurer que votre enfant ne traîne pas trop longtemps sur Internet le soir par exemple, vous pouvez également créer une pause planifiée du WiFi ciblée sur un seul profil. Il suffit pour cela de le créer directement sur Freebox Connect ou sur Freebox OS à l’adresse mafreebox.freebox.fr. La procédure est identique sur les deux moyens, voici comment faire depuis votre ordinateur.

Il suffit de se rendre sur Freebox OS en entrant vos identifiants et de vous rendre dans l’onglet “profil”. Pour en créer un, il suffit de cliquer sur “ajouter un profil”, saisissez le nom, l’icône que vous souhaitez y associer, puis sélectionnez les appareils concernés (smartphone, ordinateur, tablette…).

Une fois le profil créé, vous pouvez alors choisir de créer une pause planifiée en cliquant sur “détails”, puis “créer une nouvelle pause planifiée“.

Vous pouvez alors nommer la pause, choisir une heure de début de fin ainsi que les journées concernées par cette coupure planifiée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox