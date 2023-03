Que va changer la fermeture du réseau ADSL pour vous, l’Arcep lance sa FAQ

La fermeture commerciale et technique du réseau cuivre d’Orange approche petit à petit. Si vous êtes perdus, le régulateur lance aujourd’hui une nouvelle page récapitulant les principales questions et réponses pour vous informer et répondre au mieux à vos interrogations.

Déployé dans les années 70, d’abord pour les téléphones fixes puis utilisé avec l’arrivée d’internet, de l’ADSL et du VDSL, le réseau cuivre d’Orange va progressivement d’éteindre pour laisser place à la fibre moins gourmande en énergie et offre des débits supérieurs à 100 Mbits/s, de quoi proposer de meilleurs services que le cuivre. Il faut dire que le télétravail, les visioconférences, la e-éducation, la santé en ligne et bien d’autres usages ont décuplé les besoins en débits.

Fin 2022, un nouveau cap d’ailleurs a été franchi puisque 18,1 millions de foyers bénéficiaient de la fibre alors que le nombre d’abonnements ADSL diminue à un rythme soutenu, il ne reste aujourd’hui plus que 10,4 millions de box ADSL en circulation sur le marché.

La fermeture technique du réseau ADSL, se fera progressivement avec une accélération entre 2026 et 2030. “Au plan national, Orange prévoit que l’ensemble des lignes devraient être fermées techniquement fin 2030″, rappelle l’Arcep.

Mais pourquoi fermer le réseau cuivre ? Quel rôle va jouer l’Arcep ? Comment garder son téléphone fixe et rester connecté à internet ? Que va-t-il se passer vous si vous n’avez pas migré vers une autre solution à la date de fermeture ? Votre raccordement à la fibre optique aura-t-il un coût ? Ou encore que faire si vous ne voulez pas de la fibre ? Afin de répondre aux principales interrogations des consommateurs, le gendarme des télécoms lance une foire aux questions à retrouver sur une page dédiée. Celle-ci s’adresse en particulier aux abonnés ADSL branchés sur la prise de téléphone murale (prise en T) de leur logement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox