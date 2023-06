Free : une nouvelle énigme pour une future boutique

L’opérateur continue de déployer son réseau de distribution en France métropolitaine. Pour savoir dans quelle ville un prochain Free Center ouvrira ses portes prochainement, Free lance ce 19 juin une nouvelle énigme sur Twitter.

Pas moins de 204 boutiques au compteur et bientôt plus. Seulement 4 jours après avoir annoncé une future implantation non loin de Saint-Tropez dans le Var, au sein de la Galerie Géant La Foux dans la commune de Gassin, Free propose aux internautes de deviner dans quelle agglomération un nouveau Free Center permettra “bientôt” aux abonnés d’acheter un smartphone ou bénéficier de conseils et aux prospects de souscrire un forfait mobile ou une offre Freebox.

L’indice prend la forme d’un logo “eurométropole”. Notre petit doigt nous dit que l’opérateur dispose déjà de deux boutiques dans cette ville.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox