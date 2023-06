Ils recommandent Free à 100% ou presque, un contrôle du déploiement de la fibre trop tardif ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La création d’un label deux ans avant l’objectif final du déploiement de la fibre… Trop tard ?

L’Avicca, la SEML Innonvance et le Cercle CREDO lancent les candidatures pour l’obtention d’un nouveau Label Audit-Qualité-Pérennité-Fibre. Ce référentiel est destiné à harmoniser les pratiques d’audit et à qualifier les compétences des entreprises concernées dans le secteur de la fibre. Une initiative louable, mais qui peut sembler assez tardive alors que le 100% fibre doit être atteint en 2025 et que de nombreux témoignages de malfaçons continuent d’émerger.



De nouvelles chaînes viennent chez Free, d’autres partent de chez Canal…

Free continue à améliorer son offre TV. 6 nouvelles chaînes sont venues compléter l’offre TV de l’opérateur la semaine dernière. Une bonne nouvelle qui compense un peu les multiples arrêts observés chez Canal+ par exemple. La comparaison intervient assez vite dans les discussions des Freenautes et pas vraiment en faveur de la filiale de Vivendi…

Les Freenautes prêt à recommander leur opérateur avec quelques petites réserves tout de même !

Sur un échantillon représentatif de 401 abonnés mobiles Free interrogés du 05 au 07 avril dernier et du 12 au 14 avril, un taux de 94% de recommandation a été atteint, contre 97% en 2021. L’opérateur rend visible les résultats de cette étude sur son site internet. Dans notre espace commentaire, on peut voir que la satisfaction est globalement assez présente, mais qu’il reste encore des petits points sur lesquels il serait bon de s’améliorer encore un peu.

Le paiement sur facture c’est pratique, mais un peu de méfiance ne ferait pas de mal

“En 2022, le marché du paiement sur facture opérateur a poursuivi sa croissance constante depuis 2018, avec un montant global dépensé par les utilisateurs de 582,4 millions d’euros, soit une hausse globale de 7,8% par rapport à 2021”, tel est le bilan dressé le 15 juin par l’af2m dont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont membres. Si la majorité des paiements sur facture sont via des solutions développées avec des géants comme Apple Blizzard ou Google Play, la solution internet+ est également comprise dans ce bilan. Cependant, si l’usage est en croissance, certains continuent de se méfier et réclament davantage de sécurité pour éviter les arnaques.

Les dysfonctionnements peuvent vite faire bondir

Une antenne 4G installée par Free Mobile il y a un an dans un village des Alpes-Maritimes n’a pas l’effet escompté, bien au contraire. Depuis sa mise en service, les dysfonctionnements et les coupures pullulent. L’opérateur interviendra au plus tôt en septembre. « C’est pire qu’avant », assure le maire de la commune touchée, « on était déjà en zone blanche, là, on est en zone plus blanche que blanche ». Plus concrètement, les appels peuvent couper après une minute, idem pour internet avec des « sauts de connexion récurrents ». Tout a commencé cinq jours après la mise en service de l’antenne. Avec le délai d’attente avant l’intervention de Free, certains considèrent qu’il y a un peu de laisser-aller quand d’autres font preuve d’un peu d’ironie.

