A cause d’une antenne Free Mobile, “on est en zone plus blanche que blanche”

Une antenne 4G installée par Free Mobile il y a un an dans village n’a pas l’effet escompté, bien au contraire. Depuis sa mise en service, les dysfonctionnements et les coupures pullulent. L’opérateur interviendra au plus tôt en septembre.

Rien ne va plus pour les 94 habitants de Aiglun dans les Alpes-Maritimes, ils se sentent coupés du monde. Selon le maire Anthony Salomone, depuis juin 2022 et la pose d’une antenne 4G de Free Mobile pour couvrir le village dans le cadre du New Deal, les dysfonctionnements sont légion. « C’est pire qu’avant », assure t-il, « on n’était déjà en zone blanche, là on est en zone plus blanche que blanche ». Plus concrètement, les appels peuvent couper après une minute, idem pour internet avec des « sauts de connexion récurrents ». Tout a commencé 5 jours après la mise en service de l’antenne.

Dans la mairie, les employés ont un mal fou à charger des pages web, cela pose problème pour les formulaires en lignes. L’auberge communale est aussi impactée à tous les niveaux, la sécurité et l’organisation des secours dans les canyons sont aujourd’hui très loin d’être optimales. Cela est d’autant plus malvenu que la population double en été dans le village.

La commune devra prendre son mal en patience car Free n’interviendra pas avant septembre ou octobre. La solution trouvée par l’opérateur c’est « l’installation d’une antenne hertzienne sur la crête du Cheiron pour alimenter Aiglun et Gréolières », explique l’élu dans les lignes de Nice Matin (version papier). En attendant, le village tout entier est pénalisé, le télétravail y est impossible, des visioconférences ont été annulées. « Aujourd’hui rien ne se fait sans internet ! Du coup on fait comment ?», lance le maire, pour le moins démuni. Il ne reste plus que le système D.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox