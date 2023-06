Oqee Ciné lancera de nouveaux films gratuits le 16 juin pour tous les abonnés Freebox

Encore des nouveautés sur OQEE Ciné. Rendez-vous ce vendredi 16 juin pour en profiter de 5 films supplémentaires sur votre TV ou d’autres supports.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme chaque semaine, les équipes d’Oqee Ciné intègrent de nouveaux contenus, on fait le tour pour vous/

Pièges en Eaux Troubles, un film de 1993 réalisé par Rowdy Herrington avec Bruce Willis, Sarah Jessica Parker. Deux ans après le meurtre de son père, Tom Hardy, flic solitaire de la brigade fluviale et détesté par ses collègues voit son passé jaillir à nouveaux avec une nouvelle série de cadavres retrouvés dans une rivière.

Allo Maman, Ici Bébé ! Pas de doute il s’agit d’une comédie américaine de la fin des 80s. Au casting, John Travolta, Bruce Willis encore lui et Kristie Alley. Le scénario comporte une légère originalité, c’est le bébé qui raconte le film de son point de vue.

Dans 2 Garçons, 1 Fille, 3 possibilités, on vous donne les ingrédients : un campus université, une amitié amoureuse loufoque, trois étudiants, à savoir un garçon très timide, un dragueur qui persiste, et leur voisine à l’apparence un peu androgyne. On n’en dit pas plus

Je rêvais de l’Afrique : dans ce film de l’année 2000 Kuki ( KIm Basinger) échappe de peu à la mort lors d’un accident de voiture, en Italie. Paolo (Vincent Pérez), l’un de ses compagnons s’en sort également. Liés par ce drame, ils se marient et filent recommencer leur vie en Afrique. Il leur faudra d’adapter à leur nouvel environnement, pour le meilleur comme pour le pire.

Changement de décor dans Motel, un thriller-horreur réalisé 2007, avec Kate Beckinsale, Luke Wilson, c’est l’histoire horrible d’un couple près à divorcé qui tombe en panne sur la route. IL vont devoir passer la nuit dans un motel aussi glauque que isolé. Le tenancier joué par Frank Whaley donne froid dans le dos.

Ma Sorcière Bien-Aimée saison 3 & 4 : on ne la présente plus, c’est une série si culte qu’elle marque encore l’imaginaire de certains encore aujourd’hui. Comique et désinvolte, elle ne serait rien sans l’irrésistible Samantha Stephens et son nez mythique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox